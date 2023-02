POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen rote Ampel übersehen - Zusammenstoß zweier Pkw - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 08.12 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrradfahrerin die Lessingstraße in Richtung Neckar. An der Kreuzung der Lessingstraße zur Kurfürsten-Anlage querte die Radfahrerin bei Grünlicht den Ampelbereich und wurde hierbei am Hinterrad durch einen silbergrauen Mercedes Benz Vito touchiert. Die Radfahrerin kam zu Fall wurde aber ...

mehr