POL-HB: Nr.: 0524 --Polizei sucht Zeugen nach Raubtat--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Letzte Schlachtpforte Zeit: 05.09.2023, 17:45 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter riss am Dienstagnachmittag einem 71 Jahre alten Mann in Mitte die Goldkette vom Hals. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 71-Jährige kehrte gegen 17:45 Uhr nach dem Einkauf zu seinem Wohnhaus in der Straße Letzte Schlachtpforte zurück und räumte anschließend seine Einkäufe aus dem Wagen. Auf dem Weg zur Haustür näherte sich ihm ein Mann, der den Senioren in einer ihm unbekannten Sprache ansprach. Da er nicht wusste, was der Unbekannte von ihm wollte, drehte er sich weg und ging in Richtung Hintereingang. Daraufhin sprach der Räuber ihn erneut an und als sich der 71-Jährige umdrehte, riss er ihm direkt die Goldkette vom Hals und flüchtete anschließend mit Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Er soll ungefähr 1,85 Meter groß und circa 18 Jahre alt und schlank sein. Er trug ein kurzärmeliges T-Shirt und eine graue Hose. Zudem hatte er kurze, schwarze Haare und einen Seitenscheitel. Er fuhr ein silberfarbenes Damenfahrrad.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

