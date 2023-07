LPI-G: Dieb entwendete Portemonnaie

Greiz (ots) - Am Samstag Abend, gegen 22:45 Uhr entwendeten mehrere männliche Personen Teile eines Bauzaunes, welcher in der Bahnhofsstraße in Berga/ Elster aufgestellt war. Die Personengruppierung soll sich nach Vollendung der Tat in Richtung der Innenstadt vom Tatort entfernt haben. Die Polizeiinspektion Greiz ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise über die Telefonnummer: 03661 6210 entgegen. Rückfragen ...

mehr