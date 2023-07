Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis in Greiz

Greiz (ots)

Am Freitag den 21.07.2023 wurde in der Genossenschaftsstraße in Greiz ein 37 jähriger PKW Fahrer, gegen 23:00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer nicht im, Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

