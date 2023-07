Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug - Warnung der Polizei

Altenburg (ots)

Lucka: Die Ermittlungen hinsichtlich eines Trickbetruges zum Nachteil einer 86-jährigen Frau hat seit gestern (20.07.2023) die Kriminalpolizei eingeleitet. Nach vorliegenden Erkenntnissen kontaktierte ein bislang unbekannter Mann, welcher eine scheinbare Polizeiuniform trug, die Seniorin an ihrer Wohnanschrift in der Friedrich-Engels-Straße. Dieser machte ihr glaubhaft, dass ein Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte habe. Um eine Inhaftierung zu vermeiden könne die Dame nun eine Kaution hinterlegen. Im guten Glauben helfen zu können, übergab sie schließlich einen hohen Geldbetrag. Mit diesem entfernte sich der unbekannte. Erst im Nachgang wurde der Betrug erkannt und die Polizei informiert.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 175 cm groß,deutschsprachig, blonde Haare, kein Bart, bekleidet mit augenscheinlich dunkler/schwarzer Polizeiuniform.

Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen (Bezugsnummer 0188625/2023) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Ger zu wenden.

ACHTUNG: Es handelt sich um eine polizeibekannte BETRUGSMASCHE!

Die Geraer Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal auf derartige Maschen aufmerksam machen. Die Täter gehen sehr geschickt vor und schaffen es oftmals ihre Opfer zu manipulieren. Im Gespräch versuchen sie Angst und Verunsicherung zu erzeugen. Dabei geben sie sich selbst als hilfsbereite Polizeibeamte aus.

Daher rät die Polizei:

- Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen heraus - Die Polizei fordert Sie unter keinen Umständen auf, Geld oder Wertsachen an Kolleginnen oder Kollegen zu übergeben - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen - Stellen Sie keinesfalls Wertgegenstände zur Abholung bereit. - Kontaktieren Sie eine Vertrauensperson ihrer Wahl

!! Rufen Sie im Zweifelsfall immer bei Ihrer Polizeidienststelle vor Ort an und fragen Sie nach. Wählen Sie dabei den Notruf 110 oder die Nummer der Dienststelle die Sie selbst im Telefonbuch finden.!! (RK)

