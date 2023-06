Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230626 - 0734 Frankfurt - Ostend: Ein dutzend Fahrräder sichergestellt

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat gestern Vormittag (25. Juni 2023) in der Schreberstraße in Offenbach rund ein Dutzend mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt.

Gegen 11:25 Uhr meldete sich ein 30-jähriger Geschädigter bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrrad der Marke "Canyon" im Ostend gestohlen worden sei. Besonders bemerkenswert war, dass er den genauen Standort des gestohlenen Fahrrades mithilfe eines Ortungssenders verfolgen konnte. Umgehend wurde eine Polizeistreife zur gemeldeten Örtlichkeit in der Schreberstraße in Offenbach geschickt.

Beim Eintreffen an dem Mehrfamilienhaus wurde das Fahrrad in einer Wohnung lokalisiert. In der Wohnung fanden die Beamten etwa ein Dutzend Fahrräder, die zum Teil bereits zerlegt und in Folie verpackt waren. Darunter auch eines, das als gestohlen gemeldet war.

Neben den Fahrrädern trafen die Polizisten einen 30-jährigen Mann an, der von den gestohlenen Rädern in seiner Wohnung nichts wusste, da er die Wohnung mit zwei weiteren Mitbewohnern teilt. Auch die Eigentumsnachweise für die restlichen Fahrräder konnten ebenfalls nicht eindeutig erbracht werden. Aus diesem Grund wurden alle Fahrräder sichergestellt, um weitere Ermittlungen durchzuführen.

Der 30-jährige Geschädigte erhielt sein Mountainbike zurück und zeigte sich erleichtert über die erfolgreiche Aufklärung des Diebstahls. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell