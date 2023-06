Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230626 - 0731 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag (25. Juni 2023) kam es in der Weserstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Dienstfahrzeug der Polizei. Die Beschuldigte, eine 43-jährige polizeibekannte Frau, wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 17:00 Uhr wurden die Polizisten zur Unterstützung einer Hausrechtsausübung in die Weserstraße gerufen. Während des Gesprächs mit dem Mitteiler trat eine 43-jährige Frau den Außenspiegel des geparkten Streifenwagens ab. Als die Beschuldigte daraufhin festgenommen werden sollte, sperrte sie sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Letztlich musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Weder die Frau, noch die Polizisten wurden hierbei verletzt.

Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass die Frau bereits kurz zuvor den Mülleimer eines angrenzenden Kiosks durch Tritte beschädigt hatte. Darüber hinaus hatte sie bereits einen weiteren Mülleimer gegen ein geparktes Fahrzeug geworfen. Dieses wurde hierdurch beschädigt.

Da die verhaltensauffällige Frau eine starken Alkoholisierungsgrad aufwies - knapp 2 Promille - wurde sie nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten zwecks Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

