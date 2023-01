Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Diebstähle aus Autos

Freiburg (ots)

Die Waldkircher Polizei konnte am Dienstag, den 10. Januar, in den frühen Morgenstunden einen tollen Fahndungserfolg erzielen. Etwa seit Anfang Dezember wurden in Waldkirch nachts immer wieder Wertgegenstände aus geparkten Autos gestohlen. Meist musste die Täterschaft das Auto nicht einmal aufbrechen, weil es nicht verschlossen war. In manchen Fällen lagen auch gut von außen erkennbare Wertgegenstände im Auto, wie etwa in einem Fall eine teure Damenhandtasche, was die Täterschaft dazu bewegte, die Scheibe am Auto einzuschlagen, um an das Diebesgut zu kommen. Die aktuelle Festnahme am frühen Dienstagmorgen wird es der Polizei sehr wahrscheinlich ermöglichen, einige dieser Diebstähle zu klären. Etwa 30 hat sie bislang registriert. Ermittler der Waldkircher Polizei sind nun mit aufwändiger Klärungsarbeit und Zuordnung beschäftig, um die Tatserie möglichst detailliert aufklären zu können. Die Ermittlungen gegen die zwei tatverdächtigen Männer aus Waldkirch werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei dieser Gelegenheit rät die Polizei immer wieder, Autos grundsätzlich zu verschließen, keine Wertgegenstände darin zu deponieren; keinesfalls sogar so, dass man sie bereits von außen sieht. Wer in den letzten Wochen festgestellt hat, dass aus seinem in Waldkirch geparkten Fahrzeug etwas entwendet wurde, dies jedoch nicht bei der Polizei angezeigt hat, möge sich möglichst rasch bei der Polizei in Waldkirch melden. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

