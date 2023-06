POL-BI: Junger Mann erkennt Täter wieder

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Eckhardtsheim - Der seit Montag, 19.06.2023, vermisste 80-jährige Bielefelder wurde am frühen Mittwochmorgen in Verl angetroffen. Der Senior wird in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es wird darum gebeten, veröffentlichte Bildmaterialien zu löschen. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ ...

