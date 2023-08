Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Brand einer Gartenhütte in der Altdammer Straße - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Kurz vor 03:30 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam es in der Altdammer Straße zu einem Brand einer Gartenhütte. Bereits auf der Anfahrt konnten die Beamten deutlich sichtbaren Feuerschein wahrnehmen. Aufgrund der schnellen Brandentwicklung konnte die Berufsfeuerwehr Mannheim ein vollständiges Ausbrennen der Gartenhütte nicht mehr verhindern. Durch die Hitzeeinwirkung wurden weitere Geräteschuppen in der Nähe ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Verletzt wurden glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Waldhof.

