Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis - Unfall auf der L600, Pkw liegt auf dem Dach - PM Nr. 2

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der L600 zwischen Bruchhausen und dem Umspannwerk in der Judenchaussee ist die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen. Eine 24-jährige Fahrerin kam mit ihrem VW Polo alleinbeteiligt, vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, ins Schleudern und infolgedessen von der Fahrbahn ab und letztendlich in einem Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Unfallverursacherin wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, sie wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt. Der Pkw musste mittels einer Fachfirma aus dem Feld geborgen und abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell