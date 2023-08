Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Angetrunkene Fahrerin verursacht Unfall

Unter Alkoholeinfluss verursachte am Freitagabend eine 45-jährige Frau in Mannheim-Käfertal einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Citroen den linken Fahrstreifen der Mannheimer Straße in Richtung der Weinheimer Straße. Dort überholte sie einen, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fahrenden, Mercedes-Benz wobei sie sich nur sehr knapp wieder vor dem Geschädigten auf die rechte Fahrbahn einordnete. Der Mercedes-Benz konnte trotz einer Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrerin des Citroen setzte ihre Fahrt jedoch fort und konnte durch den Geschädigten erst im Bereich der Weinheimer Straße mittels Lichthupe zum Anhalten gebracht werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Unfallverursacherin wurde mit auf die Dienststelle genommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. /jn

