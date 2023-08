Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Radfahrerin wird Tasche aus Fahrradkorb entwendet

Mannheim (ots)

Eine 63- Jährige Fahrradfahrerin befuhr am Freitag gegen 18.55 Uhr die Speyerer Straße, als Ihr in Höhe des dortigen ''Gemüse Döners'' durch einen bislang unbekannten Täter eine Badetasche samt Inhalt aus dem Fahrradkorb entwendet wurde. Der Tatverdächtige näherte sich ihrem Fahrrad von hinten und entwendete die nicht gesicherte Tasche. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Rheingoldplatz. Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine auffällig türkisfarbene Badetasche, in welcher sich, Badesachen, Personalausweis, Hausschlüssel und Handy befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Bei dem Dieb soll es sich um eine unter 18 Jahre alte männlichen Person mit blonden Haare handeln, dunkel gekleidet und Basecap auf dem Kopf.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf den Täter haben, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden./EF

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell