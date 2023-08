Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Zwei Personen auf einem E-Scooter - Sturz

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02 Uhr, bemerkte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei Personen, welche gemeinsam auf einem E-Scooter in der Bergheimer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs waren. Die Streife konnte beobachten wie kurz darauf bei einem Fahrmanöver die hintere der beiden Personen vom E-Scooter stürzte und zu Boden fiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen um Mutter und Tochter handelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 17-jährigen E-Scooter-Fahrerin einen Wert von ca. 1,3 Promille; die gestürzte Mutter war ebenfalls betrunken, sie hatte einen Wert von ca. 1,2 Promille. Die 17-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Sie ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, eine Meldung an die Führerscheinstelle wurde vorgelegt.

