Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug überschlagen - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Freitagmittag gegen 11:45 Uhr auf der Friedrichsfelder Landstraße. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 23-jähriger Renault-Fahrer von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Über das Ausmaß der Verletzungen sowie die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Richtungsfahrbahn wurde vollständig gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

