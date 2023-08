POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ladung und Lkw-Zubehör entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße und entwendete einen Bargeldbetrag im höheren dreistelligen Bereich. Über ein verschlossenes Hoftor waren die Unbekannten in den Innenhof der Gaststätte gelangt. Aus einem ...

