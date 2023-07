Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließendem Führerscheinentzug, Zeugen gesucht!

Koblenz (ots)

Am Abend des 20.07.2023 kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:40 Uhr, auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Montabaur zu mehreren Verkehrsverstößen, welche durch einen weißen Kastenwagen mit Firmenaufschrift begangen wurden. Zu dieser Zeit wurden mehrere Fahrzeuge durch den Kastenwagen rechts überholt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer musste eine Gefahrenbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztendlich blieb der Kastenwagen in der Anschlussstelle Montabaur stehen. Hierdurch musste ein Tesla abbremsen, um nicht in den stehenden Kastenwagen zu fahren. Dem Fahrer des Kastenwagens wurde die Fahrerlaubnis noch vor Ort entzogen.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Tesla-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.

