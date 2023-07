Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sattelzug fährt auf Absicherungsanhänger auf

eine Person leicht verletzt

Neustadt/Wied (ots)

Am 19.07.2023 befuhr ein 63-Jähriger gegen 03.00 Uhr mit seinem Sattelzug die BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied. Dort war zur Unfallzeit ein Nachtbaustelle auf dem rechten Fahrstreifen eingerichtet. Hierbei kollidierte er frontal mit einem, kurz vor dem Rastplatz Pfaffenbach auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Absicherungsanhänger und schob diesen auf das Zugfahrzeug. Dadurch wurde der 53-jährige, im Zugfahrzeug befindliche Fahrzeugführer leicht verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. In der Folge mussten, zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, der rechten und mittlere Fahrstreifen bis ca. 08.00 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von ca. 7 Kilometern und ein Schaden an den Fahrzeugen von schätzungsweise ca. 25.000 Euro. Im Einsatz befand sich neben dem DRK mit einem RTW, die Polizei Straßenhaus und die Polizeiautobahnstation Montabaur mit je einem Funkstreifenwagen.

