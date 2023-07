Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sattelzug fährt auf unbeleuchteten Autotransporter auf

2 Personen leicht verletzt

Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich

Neustadt/Wied (ots)

Am 13.07.23 ereignete sich gegen 01.10 Uhr auf der BAB 3, zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Wied und Bad Honnef/Linz, Richtungsfahrbahn Köln, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und unabhängigen Zeugenaussagen stand ein Mercedes-Sprinter mit Anhänger, beladen mit zwei PKW, unbeleuchtet und nicht abgesichert, auf dem rechten der drei vorhandenen Fahrstreifen in einem Steigungsstück der BAB 3, ca. 4 Kilometer vor der AS Bad Honnef. Diese Situation erkannte der 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges zu spät und fuhr, trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung, auf das Fahrzeuggespann auf und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Infolgedessen riss der Anhänger des Autotransporters ab und wurde, mitsamt des aufgeladenen PKW ,in die rechtsseitige Böschung geschleudert. Die 25-jährige Beifahrerin des Sprinters, sowie der 59-jährige Fahrer des Sattelzuges wurden dadurch leicht verletzt und mittels RTW in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Autotransporter mitsamt der beiden aufgeladenen PKW entstand, wie auch an der Sattelzugmaschine, wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen, diese waren gegen 04.30 Uhr, beendet, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Im Einsatz befand sich außer der Autobahnpolizei Montabaur mit zwei Funkstreifenwagen, noch das DRK mit zwei RTW.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell