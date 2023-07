Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsbehinderung durch verlorene Bierkisten

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Am frühen Dienstagabend (11.07.2023) befuhr ein 50-jähriger mit einem Gliederzug (LKW mit Anhänger)gegen 20.10 Uhr die BAB 48, Anschlussstelle Koblenz Nord, aus Richtung ADD kommend, in Fahrtrichtung Mühlheim-Kärlich. Hierbei sprang in der rechtskurvig verlaufenden Abfahrt die linksseitige Bordwand der Zugmaschine auf und teile der Ladung, bestehend aus einer Vielzahl von vollen Bierkisten, verteilte sich auf und neben der Fahrbahn. Hierdurch entstand ein Schaden von Schätzungsweise ca. 5000 EUR.

Aufgrund der Reinigungs- und Aufräumarbeiten kam es bis ca. 23.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Eingesetzt war, neben der Autobahnpolizei Montabaur, auch die Autobahnmeisterei Heiligenroth. Die anfänglich ebenfalls alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei ab.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell