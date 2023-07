Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und nicht unerheblicher Verkehrsbeeinträchtigung.

Neustadt(Wied) (ots)

Heiligenroth.

Am 07.07.2023, gegen 14:20 Uhr, gingen bei der Polizeiautobahnstation Montabaur mehrere Notrufe, bezüglich eines Auffahrunfalls auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, ein. Dabei sei ein PKW auf dem rechten Fahrstreifen, auf einen vorausfahrenden VW-Bus aufgefahren. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Insassen aus dem VW-Bus durch die Kollision leicht verletzt wurden. Diese wurden an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der 26jährige Unfallverursacher aus Nordrhein-Westfalen blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge, blieb der rechte Fahrstreifen gesperrt. Durch die Autobahnmeisterei wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und die Fahrbahn gereinigt. Nach eineinhalb Stunden wurde die Richtungsfahrbahn Frankfurt wieder vollständig freigegeben. Durch hohes Verkehrsaufkommen (Feierabend-, Wochenend- & Ferienreiseverkehr) bildete sich ein Rückstau mit zäh fließendem Verkehr, von zeitweise bis zu 12 Kilometern Länge.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell