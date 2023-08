Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße und entwendete einen Bargeldbetrag im höheren dreistelligen Bereich. Über ein verschlossenes Hoftor waren die Unbekannten in den Innenhof der Gaststätte gelangt. Aus einem gewaltsam geöffneten Briefkasten nahmen die Unbekannten anschließend einen Schlüssel an sich, wodurch diese in das Innere der Gaststätte gelangten. In der Folge nahm die Täterschaft aus einer Kasse das Bargeld an sich und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Es konnten bereits erste Spuren gesichert werden, welche derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen ausgewertet werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, welche verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221/18570 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell