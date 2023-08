Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehr muss umgestürzten Baum bergen

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Neckarsteinacher Straße am Ortseingang, von Neckarsteinach kommend, stürzte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte diese. Für die Bergung durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn der L 535 ca. 45 min voll gesperrt. In diesem Zeitraum wurde der Verkehr über das Industriegebiet umgeleitet. Durch den Baum wurde der Zaun des Grundstücks, auf dem dieser zuvor stand, beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

