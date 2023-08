Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Ravensburgstraße im Ortsteil Schatthausen. Ein 34-Jähriger Skoda-Fahrer war in Fahrtrichtung Mauer unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang, in Höhe des Wasserschlosses, einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollte. Dieser war während des Überholvorgangs jedoch im Begriff nach links abzubiegen, sodass es zur Kollision kam. Der Traktor kippte dabei zur Seite um, beim Skoda wurden die Airbags ausgelöst. Der Autofahrer, sowie beide Insassen des Traktors, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Letztere wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Ravensburgerstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell