Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines missachteten Rotlichts kollidierten am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Moltkestraße in Weinheim. Die 58-jährige Fahrerin eines Citroen war auf der Moltkestraße in Richtung Bergstraße unterwegs und missachtete an der dortigen Kreuzung das für sie geltende und angezeigte Rotlicht der Ampelanlage. Beim Einfahren in die Kreuzung stieß sie mit der 31-jährigen Fahrerin eines Hyundai zusammen, die ordnungsgemäß die Bergstraße befuhr. Beide Fahrerinnen konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. Der Citroen war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell