POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Bahnschranke gestreift

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr am Donnerstag, um kurz vor 10 Uhr, eine 72-Jährige mit ihrem Daimler zu nah an der geöffneten Schranke des Bahnübergangs der Kreuzung Friedrichstraße/ Friedrich-Ebert-Straße vorbei. Als die Frau den Übergang in Richtung B 3 passiert, streifte das Fahrzeug den Betonsockel der Schranke. Dadurch wurde die gesamte Fahrzeugseite massiv zerkratzt und teilweise eingedellt, so dass ein Schaden von 6000 Euro entstand. Die Höhe des Schadens am Sockel ist noch nicht bekannt. Die Schranke wurde in ihrer Funktion aber nicht eingeschränkt, so dass es durch den Unfall zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

