Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Mit und unter Drogen auf der Autobahn unterwegs

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots)

Am Mittwoch kontrollierte gegen 17:30 Uhr eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim einen Audi, der auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Als dessen 37-jähriger Fahrer seinen Führerschein vorzeigen sollte, räumte dieser ein, dass er gar keinen habe. Zeitgleich fiel ein starker Geruch nach Cannabis auf, der aus dem geöffneten Fahrzeugfenster nach draußen drang. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei einen Beutel mit knapp 20 Gramm Marihuana in der Türverkleidung. Darüber hinaus wies der Fahrer Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf.

Die Drogen wurden beschlagnahm und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Selbstverständlich durfte er auch nicht weiterfahren.

Er muss mit einer Anzeige wegen Drogenbesitz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

