Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Assistenzsysteme eines Pkw abmontiert und geflüchtet - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr, montierte eine bisher unbekannte Täterschaft die Frontsensoren, einschließlich der Steuerelektronik, eines geparkten Audi ab und flüchtete unerkannt. Der Pkw war während des Tatzeitraums auf einem Parkplatz am Friedensplatz geparkt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet nun Zeuge, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

