Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der Lindenstraße mit mehreren Verletzten- PM Nr.2

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Hockenheimer Straße ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die beiden verletzten Personen wurden u.a. mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Nach erfolgter Unfallaufnahme und nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden, konnte die Fahrbahn gegen 09:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell