Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230718.2 Kiel: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Kiel (ots)

Vergangene Woche kam es in Kiel zu einem Betrugsversuch der sogenannten "Deponiermasche". Bei dieser Masche versuchen Betrüger auszukundschaften, an welchen Orten die aufgesuchten Personen ihre Wertsachen aufbewahren. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Im aktuellen Fall suchte der Tatverdächtige vergangenen Montag (10.07.) gegen 13:50 Uhr die Wohnung einer 91-Jährigen in der Alsenstraße auf und behauptete, der Sohn eines Nachbarn zu sein. Er habe die Frau mit seinem Auftreten überrumpelt und plötzlich wie selbstverständlich die Wohnung betreten. Dann habe er ihr einen Umschlag gezeigt und angegeben, dieser sei mit Bargeld gefüllt. Er habe sie gebeten, den Umschlag an einem sicheren Ort in ihrer Wohnung für ihn aufzubewahren. Die Frau wurde misstrauisch und komplimentierte den Mann aus ihrer Wohnung.

Nach polizeilichen Erkenntnissen versuchen Betrüger durch diese Masche in Erfahrung zu bringen, wo die aufgesuchten Personen ihre Wertgegenstände aufbewahren. Der nächste Schritt ist üblicherweise, dass die Person beispielsweise durch die Frage nach einem Glas Wasser abgelenkt wird, der Betrüger somit kurzzeitig allein in dem Raum ist und die Wertgegenstände unbemerkt an sich nimmt. Dass es anschließend zu Einbrüchen kommt, ist nicht die Regel.

Obwohl derzeit keine Häufung derartiger Fälle bekannt ist, warnt die Polizei vor dieser Masche. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Taten kam, die bei der Polizei bislang nicht angezeigt wurden. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei bittet daher Personen, die auf gleiche Weise aufgesucht wurden, um Mitteilung unter der Rufnummer 0431 / 160 3333.

Die Beamtinnen und Beamten suchen darüber hinaus Zeuginnen und Zeugen, denen der Betrüger zum Tatzeitpunkt in der Alsenstraße oder der Umgebung aufgefallen ist. Die 91-Jährige beschrieb ihn als etwa 60 Jahre alt, ca. 170cm groß und von leicht untersetzter Figur. Der mit einer dunkelgrauen Jacke bekleidete Mann habe ein westeuropäisches Erscheinungsbild gehabt und hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell