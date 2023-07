Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230718.1 Kiel: Einbrecher in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Die Polizei nahm in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Tatverdächtigen fest, der zuvor in ein Geschäft im Stadtteil Brunswik eingebrochen war. Auch weil gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl bestand, kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Eine Anwohnerin hörte gegen 03:45 Uhr einen lauten Knall und bemerkte beim Blick aus ihrem Fenster, dass eine Person die Scheibe eines Geschäfts in der Brunswiker Straße mit einem Gullideckel eingeschlagen hatte. Sie informierte umgehend die Polizei und teilte mit, dass der Mann mitsamt der Ladenkasse in Richtung Bergstraße flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung, an der zahlreiche Streifenwagen beteiligt waren, stellten Beamte des Kriminaldauerdienstes den 35 Jahre alten Tatverdächtigen in einem Hinterhof in der Muhliusstraße fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie darüber hinaus fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Er kam ins Polizeigewahrsam und von dort nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei.

Matthias Arends

