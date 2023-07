Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230717.2 Hohwacht: Polizei sucht Unfallverursacher

Hohwacht (ots)

Am frühen Freitagabend kam es auf der Landesstraße 164 kurz vor Gut Neudorf zu einem Verkehrsunfall, da eine Fahrerin einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Fahrer entfernte sich anschließend. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der 33-Jährigen habe sie gegen 19:20 Uhr die Straße von der Bundesstraße 202 kommend in Richtung Hohwacht befahren. Kurz vor Gut Neudorf sei ihr ein khakifarbener Geländewagen, eventuell Jeep, entgegengekommen. Da der Wagen sehr weit links gefahren sei, habe sie ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei habe sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei in die Böschung gefahren. Sie und ihr Beifahrer erlitten keine Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von geschätzt 6.000 Euro. Der Fahrer des Geländewagens, es soll sich um einen älteren Mann handeln, entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lütjenburg führen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und suchen nach dem Fahrer. Ebenso suchen sie Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug machen können beziehungsweise denen die Fahrweise ebenfalls aufgefallen ist. Hinweise nehmen sie unter 04381 / 906 331 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell