POL-KI: 230713.2 Lütjenburg: Schwerer Verkehrsunfall auf B 202 - Polizei sucht Zeugen

Lütjenburg (ots)

Donnerstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 202 zwischen Lütjenburg und Futterkamp zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer alleinbeteiligt zu Fall kam. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 57 Jahre alte Kradfahrer die Bundesstraße gegen 10:45 Uhr aus Lütjenburg kommend in Richtung Futterkamp. Auf der Strecke habe er an einer schlecht einsehbahren Stelle einen Lkw überholt. Der Lkw-Fahrer habe, da er Gegenverkehr bemerkte, geistesgegenwärtig gebremst, um dem Kradfahrer ein Einscheren vor seinem Sattelzug zu ermöglichen. Nach dem Einscheren habe der Motorradfahrer die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 12:25 Uhr teils voll gesperrt.

Die Polizeistation Lütjenburg führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere der oder die Fahrer/Fahrerin des am Unfall unbeteiligten entgegenkommenden Pkw wird gesucht, da diese Person wichtige Angaben machen könnte. Angaben zum Modell oder Kennzeichen des Wagens liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter 04381 / 906 331 entgegen.

Matthias Arends

