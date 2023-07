POL-KI: 230712.1 Kiel: Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Kiel (ots) - Bereits am Mittwoch, 07.06.2023, kam es in den Abendstunden im Kieler Stadtteil Gaarden zu einem schweren Raub. Vier männliche Personen schlugen und traten auf einen 27-jährigen Geschädigten ein und entwendeten sein Smartphone. Im Anschluss zwangen die vier Personen den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers, in das mitgebrachte Fahrzeug der Täter ...

mehr