Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230707.1 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Kiel (ots)

Bereits am Mittwoch, 07.06.2023, kam es in den Abendstunden im Kieler Stadtteil Gaarden zu einem schweren Raub. Vier männliche Personen schlugen und traten auf einen 27-jährigen Geschädigten ein und entwendeten sein Smartphone. Im Anschluss zwangen die vier Personen den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers, in das mitgebrachte Fahrzeug der Täter zu steigen. Die Tat verlagerte sich von dort mit Halt auf einem abgelegenen Feldweg in die Wohnung des Geschädigten, wo noch eine Spielekonsole geraubt wurde. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr sei der Geschädigte nach eigenen Angaben zu Fuß von der Stoschstraße in Richtung des Sport- und Begegnungsparks gegangen. Dort sei der Geschädigte von vier Personen angehalten worden und die Personen hätten Geld gefordert. Da der Geschädigte kein Geld mit sich führte, schlugen und traten sie auf ihn ein. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung entwendeten die Täter das Handy des Geschädigten. Im Park befand sich ebenfalls ein älteres Paar. Wahrscheinlich aus Sorge vor Entdeckung und zur weiteren Umsetzung des Tatplans forderten die Täter den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers auf, in einen an den Gleisen stehenden schwarzen VW, vermutlich VW Golf, zu steigen. Sie seien zu einem abgelegenen Feldweg gefahren, hätten dort mit dem Fahrzeug ein Metallgitter touchiert und anschließend erneut auf den Geschädigten eingeschlagen und -getreten. Zum Abschluss hätten sie alle gemeinsam mit dem PKW noch die Wohnanschrift des Geschädigten in der Stoschstraße aufgesucht. Von dort hätten die Täter eine Spielekonsole mitgenommen und sich in unbekannte Richtung entfernt.

Drei der vier Täter sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben, der vierte Täter soll eher deutsch oder polnischer Abstammung sein. Ein Täter soll kräftig, ein anderer schlank sein. Alle Täter seien 20 bis 25 Jahre alt.

Der Geschädigte kam mit schweren Verletzungen in ein Kieler Krankenhaus.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, insbesondere das ältere Paar, welches sich zur Tatzeit im Park aufgehalten haben soll. Ferner werden Personen gebeten, denen ab dem Abend des 07.06.2023 ein am linken oder rechten Kotflügel beschädigter schwarzer VW aufgefallen ist, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

