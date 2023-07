Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230706.1 Kiel: Fahrradstaffel nun fester Bestandteil der Polizeidirektion Kiel

Kiel (ots)

Die im Februar 2022 bei der Polizeidirektion Kiel eingerichtete Fahrradstaffel geht nach erfolgreich absolvierter Pilotphase in den Regelbetrieb über. Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack informierte Donnerstag gemeinsam mit Vertretern der Polizeidirektion Kiel, des Landespolizeiamtes und nicht zuletzt der Fahrradstaffel über gemachte Erfahrungen, den aktuellen Stand sowie Perspektiven.

"Die Fahrradstaffel der Polizeidirektion Kiel ist ein voller Erfolg. Gerade in städtischen Bereichen sind die Menschen heutzutage viel mehr mit dem Rad oder dem Roller unterwegs. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern meist auch viel schneller. Mit ihren Fahrrädern sind die Polizistinnen und Polizisten für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar, ansprechbar und zuallermeist auch zügiger am Einsatzort. Daher freue ich mich sehr darüber, dass wir die Fahrradstaffel nun nach erfolgreich absolvierter Pilotphase in Kiel in den Regelbetrieb überführen können", sagte die Ministerin.

Die Fahrradstaffel besteht aus sechs Beamtinnen und Beamten und ist organisatorisch beim Kieler Bezirksrevier angegliedert. Sie wird ganzjährig für die Einsatzwahrnehmung des täglichen Einsatz- und Streifendienstes eingesetzt. Die Beamtinnen und Beamten sind mit ihrer persönlichen Ausstattung für den Großteil aller Einsatzanlässe geeignet und gewappnet. Die inzwischen im Stadtbild etablierte Fahrradstaffel ist demnach eine sinnvolle Ergänzung des motorisierten Streifendienstes. Vom ersten Tag an erhielten die Beamtinnen und Beamten großen Zuspruch aus der Bevölkerung.

Im Rahmen der Evaluation wurde erkannt, dass die Fahrradstaffel mit einer durchschnittlichen Anfahrtsdauer von etwa fünf Minuten viele Einsatzorte im Kieler Stadtgebiet schneller erreichen konnte als andere Einheiten. Dieser Vorteil kam vor allem in der Innenstadt, eng bebauten Wohngebieten, Kleingartenanlagen, Park- und Waldgebieten sowie Parkhäusern, aber auch während der Rush-Hour und bei zähfließendem Verkehr zum Tragen. Entgegen der Erwartung zeichnete sich kein örtlicher Einsatzschwerpunkt im Stadtzentrum ab. Die Einsatzstatistik zeigt, dass die vier Revierbereiche Kiel anteilsmäßig ungefähr gleich an Einsätzen der Fahrradstaffel beteiligt waren.

Das Bestreifen des Radwegenetzes und der Velorouten im gesamten Kieler Stadtgebiet führte zu diversen Feststellungen und weiterführenden Maßnahmen. Die Beamtinnen und Beamten machten die Stadt Kiel auf mögliche Verbesserungen der Beschilderung und Verkehrsführung aufmerksam.

Die Fahrradstaffel wurde außerdem bei zahlreichen Einsatzlagen wie Demonstrationen oder Veranstaltungen wie der "Blade Night" oder "Critical Mass" eingesetzt und bewältigte diese Einsätze durch ihre Flexibilität und die fahrradtypischen Eigenschaften.

Auch während der beiden vergangenen Kieler Wochen war die Staffel eingesetzt und nicht nur an vielen polizeilichen Einsätzen beteiligt, sondern wurde auch von vielen Besucherinnen und Besuchern für unterschiedlichste Anliegen in Anspruch genommen. Den größten Einsatzwert während der Kieler Woche erreichte die Fahrradstaffel in den Randbereichen der Veranstaltungsflächen, da das Befahren der unmittelbaren Veranstaltungsräume mit Streifenwagen aufgrund der dort verweilenden Menschenmengen und umherliegenden Glassplittern nur bedingt möglich war.

Eingeschränkt einsetzbar ist die Fahrradstaffel lediglich - wie ohnehin erwartet - bei extremen Wetterverhältnissen und bei Personentransporten.

Matthias Arends

