Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230713.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Diebstählen

Kiel (ots)

Seit Ende Juni stellt die Polizei eine Häufung von Pkw-Diebstählen der SUV-Modelle Ford Kuga und Mazda CX-5 fest. Insgesamt kam es zu sieben Diebstählen. Ein Tatverdächtiger ist bereits ermittelt.

Die beiden aktuellen Taten fanden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Mettenhof statt. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 08:40 Uhr stahlen Unbekannte einen in Höhe Jütlandring 153 geparkten Ford Kuga. Zwischen 22 Uhr und 07:20 Uhr entwendeten Unbekannte einen in Höhe Faluner Weg 2 geparkten Mazda CX-5.

Zuvor kam es zwischen dem 29. Juni und dem 06. Juli jeweils in den Nachtstunden in Suchsdorf (Sylter Bogen & Amrumring) und Mettenhof (Stockholmstraße) zu drei weiteren Diebstählen eines Ford Kuga. In einem Fall nahm die polnische Polizei am 07. Juli einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen im deutsch-polnischen Grenzort Slubice fest und stellte den gestohlenen Wagen sicher. Am 05. und 06. Juli kam es ebenfalls in den Nachtstunden in der Hasseer Danewerkstraße und dem Mettenhofer Viborgweg zu je einem Diebstahl eines Mazda CX-5.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die an den genannten Tatzeiträumen auffällige Personen im Bereich parkender Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Der Polizei liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, warum gerade bei diesen Fahrzeugtypen eine Häufung von Diebstählen vorliegt. Auffällig ist, dass die Fahrzeuge offenbar nicht aufgebrochen, sondern vermutlich unter missbräuchlicher Verwendung des Keyless-Go-Systems geöffnet wurden.

Keyless-Go birgt die Gefahr, dass Daten, die sich im Chip des Autoschlüssels befinden, mit entsprechender Technik aus einer Entfernung von mehreren Metern ausgelesen werden können. Im Anschluss kann der Pkw mittels dieser Daten geöffnet und gestartet werden.

Die Polizei gibt daher folgende Hinweise, die auch im Internet unter www.polizei-beratung.de abrufbar sind:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf auffällige Personen mit z.B. Aktenkoffern in ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weitere Hinweise haben die Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen zusammengefasst: https://polizei.nrw/artikel/ist-ihr-fahrzeug-auch-mit-einem-keylessgo-system-ausgestattet

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell