Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jährige mit Hausverbot klaut, randaliert, spuckt, beleidigt, tritt und greift mehrere Personen an

Halle/Saale (ots)

Am Freitag, den 16. Juni 2023 wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle/Saale gegen 16:00 Uhr durch eine Sicherheitsmitarbeiterin der Bahn um Unterstützung gebeten. Die 21-Jährige hatte zuvor eine Frau in einem Supermarkt beobachtet, welche verschiedene Gegenstände aus den Regalen entnahm und auf den Boden warf. Zudem öffnete sie ver-schiedene Lebensmittelpackungen und verzehrte den Inhalt. Eine Ver-käuferin sprach die Frau darauf an, worauf die 45-jährige Tatverdächtige nach ihr trat. Die Sicherheitsmitarbeiterin der Bahn griff ein. Sie wurde daraufhin mehrfach angespuckt und durch die Deutsche im Gesicht getroffen. Die herbeieilenden Bundespolizisten wurden ebenfalls durch die Frau massiv beleidigt. Sie wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zum Revier genommen. In den Räumlichkeiten durchsuchten Beamtinnen die Frau, wobei diese sie tätlich angriff, indem sie eine ihr abgenommene Halskette in Richtung der Bundespolizistinnen warf. Diese konnten glücklicherweise ausweichen. Die Frau musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund des gesamten Gebarens der Frau wurde ein Notarzt gerufen, der die Frau in ein entsprechendes Krankenhaus einliefern ließ. Im Nachgang stellte sich dann noch heraus, dass die bereits mehrfach wegen Eigentums- und Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getretene Dame ein aktuelles Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle/Saale besitzt. So erwarten sie neben Strafanzeigen unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell