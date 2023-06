Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann will Fahrrad abholen und wird per Haftbefehl gesucht, Freunde helfen ihm aus der Patsche

Magdeburg (ots)

So hat sich ein 32-Jähriger dies sicher nicht vorgestellt: Der Mann meldete sich am Freitag, den 16. Juni 2023, in den Vormittagsstunden bei der Bundespolizei Magdeburg und wollte dort aufgrund eines anderen Sachverhaltes sein sichergestelltes Fahrrad in Empfang nehmen. Der Deutsche wurde fahndungsmäßig überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bamberg per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Damit hatte er anscheinend nicht gerechnet. Demnach wurde er bereits im April 2022 durch das Amtsgericht Bamberg wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von insgesamt 1575 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen verurteilt. Da der Mann lediglich 225 Euro der geforderten Geldstrafe zahlte und unbekannten Aufenthaltes war, wurde ein Jahr später, im April dieses Jahres, der Haftbefehl durch die besagte Staatsanwaltschaft erlassen. Diesen eröffneten ihm die Bundespolizisten und nahmen ihn fest. Nachdem er seine Freundin telefonisch über seine missliche Lage informiert hatte, erklärte jene sich bereit, 700 Euro in einer Polizeidienststelle an ihrem Aufenthaltsort einzuzahlen. Die restlichen 650 Euro beglich sein Begleiter. Nach Eingang der beiden Beträge konnte er,-mit seinem Rad, die Dienststelle gegen 15:00 Uhr wieder verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und die Vollstreckung des Haftbefehls schriftlich durch die Bundespolizisten informiert.

