Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Sachbeschädigung: Festnahme aufgrund Vollstreckungshaftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 15. Juni 2023 kontrollierte eine Streife der Bundes-polizei am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Der Mann hielt sich gegen 10:00 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofes auf, wurde durch die Beamten angesprochen und kontrolliert. Nach Ermittlung seiner Personalien und Überprüfung dieser im Fahndungsbestand der Polizei, stellte sich heraus, dass der Deutsche seit November 2022 durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Haldensleben bereits im Juni 2022 wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verurteilt. Da der 45-Jährige dem Strafbefehl nicht nachkam, den geforderten Geldbetrag nicht zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe, trotz ergangener Ladung, antrat, wurde der Haftbefehl im November 2022 erlassen. Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest und mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm der Haftbefehl eröffnet und ausgehändigt. Da er den geforderten Geldbetrag von 1200 Euro nicht begleichen konnte, wurde er am selbigen Tag an die Beamten der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde durch die Bundespolizisten über den Aufgriff und den Verbleib der Person informiert.

