Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach versuchtem Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung klicken die Handschellen

Halle (Saale) (ots)

Ein 41-Jähriger wird seit November letzten Jahres durch die Staatsanwaltschaft Halle/Saale gesucht. Demnach wurde der Deutsche durch das Amtsgericht Halle/Saale bereits im Oktober 2021 wegen versuchten Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Der Mann zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erging der Haftbefehl. Am Dienstag, den 13. Juni 2023 trafen Bundespolizisten den Gesuchten gegen 12:45 Uhr in Halle/Saale an. Ihm wurde der Haftbefehl eröffnet und ausgehändigt. Die Beamten nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Da er den geforderten Geldbetrag nicht zahlen konnte, wurde er am selbigen Tag an die Beamten der Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über die Festnahme und den Verbleib der Person durch die Bundespolizei informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell