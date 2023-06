Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 305 Tage Rest - Freiheitsstrafe: Haftbefehl nach neun Tagen voll-streckt

Halle/Saale (ots)

Am 7. Juni 2023 erließ die Zweigstelle Naumburg der Staatsanwaltschaft Halle/Saale einen Vollstreckungshaftbefehl gegen einen 42-jährigen Deutschen. Nur neun Tage später klickten die Handschellen: Am Freitag, den 16. Juni 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 13:00 Uhr auf Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofes Halle/Saale besagten Mann. Dieser wies sich mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem der Polizei ergab den besagten Haftbefehl. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Weißenfels bereits im Januar 2022 wegen einer gemeinschaftlich begangener Diebstahlshandlung im Versuch zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Von dieser Strafe verbüßte er lediglich 60 Tage, da er sich zweitweise in einer Drogentherapie befand. Die Rest-Freiheitsstrafe von insgesamt 305 Tagen muss er demnach noch hinter Gittern verbringen. Da der Gesuchte sich aber der vollstreckbaren Handlung des Amtsgerichtes entzog und unbekannten Aufenthaltes war, wurde der Haftbefehl erlassen. Die Beamten eröffneten dem Mann den Haftbefehl, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Er wurde am selbigen Tag den Beamten einer Justiz-vollzugsanstalt übergeben. Dort wird der 42-Jährige die nächsten 305 Tage verbringen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Verbleib des Festgenommen durch die Bundespolizisten infor-miert.

