POL-PIKIR: Schwerer Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Monzingen, B41 (ots)

Am 16.05.2023 gegen 00.04 Uhr befährt der 19jährige Fahrer eines VW Golf die B41 in Höhe Kreisel Simmertal in Fahrtrichtung Bad Sobernheim.

Das Fahrzeug fällt hier einer entgegenkommenden Streife der PI Kirn auf, da dieses mit hoher Geschwindigkeit geführt wurde.

Die Streife entschließt sich zu Wenden und das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Daraufhin beschleunigt das Fahrzeug weiter und flüchtet in Richtung Bad Sobernheim. Das flüchtende Fahrzeug ist mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so dass die Streife diesem nur mit Abstand folgen kann. Die Anhaltezeichen sowie die Sondersignale werden vom Fahrer ignoriert.

Das Fahrzeug wird auf der B41 bis zur Ortdurchfahrt Monzingen verfolgt, wo der Fahrer offenbar aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier beschädigte das Fahrzeug insgesamt fünf Bäume und überschlägt sich mehrfach. Das Fahrzeug bleibt anschließend neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Alle drei Fahrzeuginsassen (19, 18 und 15 Jahre alt) können mit Hilfe der Polizeibeamten das Fahrzeug mit verhältnismäßig geringen, oberflächlichen Verletzungen verlassen und werden anschließend von Kräften des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Bei dem 19jährigen Fahrer wurden Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum, hier Amfetamin, festgestellt. Es wurde daher eine Blutprobe angeordnet, welche später im Krankenhaus entnommen wurde.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war und die am Unfallfahrzeug montierten Kennzeichen zuvor an einem anderen Fahrzeug entwendet wurden.

Weitere Recherchen ergaben, dass der 19jährige Fahrer bereits zwei Tage zuvor im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld kontrolliert wurde. Auch hier führte er einen PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und stand hierbei unter Drogeneinfluss.

Der Fahrer hat sich nun wegen der Verwirklichung einer Vielzahl an Straftatbeständen zu verantworten. Bereits in der Vergangenheit ist er mehrfach wegen ähnlich gelagerter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten.

