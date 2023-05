Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Schulbus beteiligt

Nußbaum (ots)

Am Freitagvormittag befuhr gegen 07:30 Uhr ein mit 4 Schulkindern und dem 67-jährigen Fahrer besetzter Schulbus die Kreisstraße 19 aus Richtung Nußbaum kommend in Richtung der Bundsstraße 41. Beim Linksabbiegen auf die B 41 in Richtung Bad Sobernheim übersah der Busfahrer einen auf der B 41 von links aus Richtung Bad Sobernheim in Richtung Monzingen fahrenden BMW, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 23-jährige Fahrer des BMW und dessen 22-jähriger Beifahrer wurden hierbei jeweils leicht verletzt. Sie wurden, ebenso wie der Busfahrer, vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die 4 Schulkinder im Alter von 7 - 11 Jahren kamen mit einem Schock davon und konnten nach ärztlicher Untersuchung vor Ort ihren Eltern übergeben werden. Die B 41 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise voll gesperrt und der Verkehr über die parallel (südlich der Nahe) verlaufende Landesstraße 232 umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell