Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Kirn (ots)

Am frühen Abend, kurz nach 18.00 Uhr befuhr eine 16-jährige Jugendliche aus der Verbandgemeinde Kirner Land mit ihrem Leichtkraftrad den Meckenbacher Weg in westlicher Richtung. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Kirn befuhr die Nahebrücke von der Industriestraße kommend und missachtete an der Kreuzung Karl-Reidenbach-Straße die Vorfahrt der von links kommenden Kradfahrerin. Diese prallte gegen die linke Fahrzeugseite und kam zu Fall. Die Kradfahrerin klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu kurzfristigen Sperrungen.

