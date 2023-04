POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Meddersheim (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch wurden in der Gemarkung Meddersheim in der Flur "Hottenbach" (Freigelände außerhalb der Ortslage Richtung Bärweiler) insgesamt 4 Bienenvölker mitsamt den entsprechenden Behältnissen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

