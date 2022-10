POL-MK: Geldbörse aus Gesäßtasche entwendet

Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 11:15 und 11:25 Uhr, insgesamt vier Fahrradcomputer von E-Bikes der Marke Pegasus, die im Gebäude des Bahnhofs in Letmathe standen. Der dadurch entstandene Eigentumsschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

