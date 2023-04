POL-PIKIR: Versuchter Diebstahl von Aluminiumkabel und Sachbeschädigung eines Maschendrahtzauns

Kirn (ots) - In der Nacht von Dienstag (18.04.2023)auf Mittwwoch (19.04.2023)kam es in der Straße "Im Hohen Rech" und "Alter Kirner Weg" in Kirn jeweils zu einem Diebstahl aus parkenden Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter suchte gezielt nicht abgeschlossene PKW aus, um an Wertgegenstände zu gelangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 oder per E-Mail ...

