POL-NK: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Neunkirchen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Montag, den 13.03.23 ereignete sich zwischen 06:40 Uhr und 16:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Knappenstraße in der Neunkircher Innenstadt. Auf einer frei zugänglichen Parkreihe in der Knappenstraße parkte der Unfallgeschädigte rückwärts ein (Marke: Jeep Renegade). Der Unfallverursacher parkte sein bislang unbekannten Fahrzeug rechts neben dem PKW des Geschädigten ein oder aus und beschädigte dabei das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel. Es liegen keine Täterhinweise vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten mit der Polizei in Neunkirchen Kontakt aufzunehmen.

