POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neunkirchen-Wellesweiler (ots) - Am 11.03.2023 zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bürgermeister-Regitz-Straße in Neunkirchen-Wellesweiler in Höhe des Anwesens 156. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Passat. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Am Passat ...

mehr